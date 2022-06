Instagram está bugado? Usuários relatam problemas nos stories do app

Quem tenta postar Stories no Instagram vem sofrendo problemas desde a noite desta terça-feira (28). Relatos dos usuários nas redes sociais também apontam problemas nas visualizações dos stories e também no feed.

Os problemas persistem no início desta quarta-feira (29). De acordo com a plataforma DownDetector o número de reclamações envolvendo as falhas no Instagram aumentou hoje.

A principal falha apresentada no Instagram é a dificuldade nas postagens dos Stories. Após abrir a câmera para capturar vídeos ou imagens, o usuário não consegue seguir em frente para realizar o post.

Além disso, as exibições dos Stories de outras pessoas podem ficar cinzas a partir de um certo tempo. Outro problema é a repetição de stories visualizados, resetando o feed a cada vez que o usuário deixa a exibição de postagens. Um problema similar já havia ocorrido na rede social há alguns dias.

Por fim, alguns relatos ainda apontam problemas até mesmo nas postagens do feed e nas mensagens diretas da rede social. A divisão de vídeos Reels também estaria sendo afetada com instabilidades.

Até o momento, o Instagram não comentou oficialmente sobre o assunto e não deu previsão de retorno à normalidade.