Instituições realizam doação de álcool para população de Itamaraju

Destaque



Publicado em 16 de ago de 2021 e atualizado às 14:53

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

Uma ação voltada para a prevenção aconteceu na manhã de domingo 15 de agosto de 2021, contando com a participação de instituições do município.

A Blitz da Prevenção, foi realizada pela Associação de Moradores do Bairro Bela Vista, e Rede do Bem, contando com apoio de agentes da Guarda Civil Municipal.

Com apoio de diversos voluntários as instituições realizaram a distribuição de álcool para moradores das comunidades do Residencial Vista Bela, bairro Primavera e bairro Bela Vista.

O álcool distribuído foi doado através da Usina Santa Maria, por meio do representante Marcos Lemos, estabelecendo Relações Institucionais do Grupo São Luiz, grupo detentor da Usina Santa Maria, a maior usina de Álcool do Norte-Nordeste, dentre outras usinas e empreendimentos.

Durante a ação os voluntários e parceiros realizaram blitz em pontos de grande concentração de pessoas e circulação de veículos, distribuindo refis de álcool líquido, além da distribuição do álcool os voluntários enfatizaram a importância da população manter os cuidados com a saúde evitando a propagação do vírus.

A ação foi um sucesso alcançando um grande número de pessoas, para o presidente da AMOBEVIS Antônio Pires, diante do momento vivenciado por todas as nações que enfrentam a pandemia da Covid-19, a união dos povos em favor do bem comum tem sido fundamental para o enfrentamento e combate da doença.

O representante do Rede do Bem – Henrique Peixoto, destacou que ação só foi possível através da parceria junto ao empreendedor Marcos Lemos, que vem fortalecendo as instituições da região desenvolvendo ações focadas no bem-estar das famílias e na sustentabilidade.

Henrique Peixoto, ressaltou que neste momento de pandemia a solidariedade de um povo tem sido a bandeira de luta desta nação no combate aos impactos da pandemia, finalizando agradeceu o apoio de todos voluntários e parceiros que contribuíram para que a ação fosse um sucesso, encerrou.

Nos próximos dias outras ações serão realizadas alcançando novas comunidades, por meio do Projeto Espuma Feliz, além de distribuição de cesta básica.

Por: Rede do Bem Itamaraju