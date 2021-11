Instituto Sicoob Costa do Descobrimento realiza entrega de premiação do Concurso Cultural

Destaque



Publicado em 25 de nov de 2021 e atualizado às 14:36

Uma equipe do Sicoob Costa do Descobrimento, revelou e premiou os campeões do Concurso Cultural Cooperativismo: Uma forma de viver 2021, promovido pelo Instituto Sicoob Costa do Descobrimento com alunos da unidade de ensino “Escola Crescer”.

Seis prêmios foram distribuídos nas categorias de redação e desenhos, formulado pelo Concurso Cultural, os alunos participantes pertenciam as turmas de 3º e 5º ano do ensino fundamental.

Os alunos vencedores da etapa local do “Cooperativismo: Uma forma de viver 2021” foram:

Redação

* Anne Caroline de Andrade – 5º ano – Centro Educacional Construir – Itabela;

* Letícia Vieira Costa da Silva – 5º ano Escola Crescer – Itamaraju;

* Marina Borges Cruz – 5º ano Escola Crescer – Itamaraju;

Desenho

* Ana Clara Fonseca da Silva – 3º ano Escola Crescer – Itamaraju;

* Bento Caldeira Farias – 3º ano Escola Crescer – Itamaraju;

* Thales Simões Silva – 2º ano Escola Crescer – Itamaraju;

O diretor de relacionamentos do Sicoob Costa do Descobrimento Gerson Carlos “Boré” e equipe, efetuaram a entrega dos prêmios com valor individual de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais), aos alunos.

O empenho dos alunos convertidos numa obra que transcende os muros da unidade educacional, arrancaram emoções em público dos campeões.

A todo o tempo o diretor de relacionamento, destacava que o ato de participar do desafio, já lhes tornavam vencedores para uma vida de cooperação.

O Instituto Sicoob Costa do Descobrimento, tem difundindo a cultura cooperativista e contribuído para o desenvolvimento sustentável das comunidades. Sempre fomentando na sociedade a cooperação, voluntariado, educação, formação, empreendedorismo, inovação e compromisso com o desenvolvimento sustentável.

Galeria de imagens do evento