Instituto Sicoob divulga o Relatório de Impacto 2021

Em busca de conferir ainda mais transparência às suas atividades e compartilhar informações relevantes à sociedade, o Instituto Sicoob apresenta seu Relatório de Impacto referente a 2021. Um dos registros que mais chamam atenção são os 18 projetos aprovados e patrocinados em prol da disseminação da educação financeira. O investimento aportado girou em torno de R$ 4 milhões.

De acordo com Luiz Edson Feltrim, superintendente do Instituto Sicoob, os resultados alcançados são fruto da missão do Sicoob de promover soluções e experiências inovadoras e sustentáveis por meio da cooperação. “Na semana do cooperativismo, por exemplo, conseguimos beneficiar mais de 189 mil pessoas e, ao todo, alcançar mais de 1,6 milhão de pessoas nas ações on-line”, ressalta o executivo.

Outro destaque do Relatório de Impacto é a 8ª Semana Nacional de Educação Financeira (Semana Enef), que ocorreu entre 8 a 14 de novembro. Com o tema “Hábitos de valor para uma vida financeira saudável”, o programa chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas.

A educação financeira foi o grande destaque em 2021. Ao todo, foram mais de 338 mil pessoas beneficiadas em todo o Brasil, por meio de ações e projetos como o Se Liga Finanças, Clínicas Financeiras, Semana Nacional de Educação Financeira, Palestra de Educação Financeira, Programa Financinhas entre outros, e quase meio milhão de pessoas beneficiadas pela disseminação da cultura cooperativista em todo o território brasileiro.

O Relatório de Impacto 2021 está disponível no site . Ao longo do documento, links e QR Codes estão acessíveis aos leitores para identificar informações complementares. O Instituto Sicoob também deixou disponível links de navegação interna entre o sumário e os capítulos para proporcionar uma leitura mais dinâmica e interativa.