Instituto Sicoob promove palestra sobre educação financeira

Destaque



Publicado em 11 de nov de 2021 e atualizado às 00:15

Na manhã desta terça-feira (09), uma ação desenvolvida pelo núcleo do Sicoob Costa do Descobrimento, levou até a unidade de ensino “Escola Crescer” do município de Itamaraju informações direcionadas aos jovens com instruções fomentadas pelo Instituto Sicoob.

Através de uma palestrada descontraída, com uma linguagem jovial foram transmitidas informações sobre as regras do mercado financeiro, critérios como juros, crédito e cuidados que devemos considerar em nosso cotidiano.

A palestra foi direcionada a um grupo de discentes e docentes da unidade de ensino, que somaram cerca de 40 pessoas. Os colaboradores do Sicoob Costa do Descobrimento, Lucas Chaves Costa e Fernanda Santos de Jesus, transmitiram o conceito do projeto “Se Liga Finanças”, que aborda práticas de educação financeira, num curso gratuito e modulado num formato para garantir ampla compreensão.

Durante a palestra os colabores Sicoob promoveram dinâmicas e sorteios de brindes com a marca SICOOB.

Destacaram ainda que os interessados poderão se inscrever, apenas acessando o link disponível https://online.seligafinancas.com.br/ e concluir o cadastro na plataforma. Por lá, além de voluntários que vão tirar dúvidas dos alunos, eles também podem interagir uns com os outros, aumentando ainda mais o processo de aprendizagem e compartilhando experiências.

A ação seguiu os protocolos de saúde, para evitar a transmissão do COVID-19.

Acompanhe a galeria do evento abaixo: