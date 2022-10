Integrantes do PT registram boletim após sede ser alvo de tiros

Integrantes do Partido dos Trabalhadores registraram boletim de ocorrência neste sábado (15/10) de um ataque a tiros contra a sede do partido em Cosmos, na Zona Oeste do Rio.

O caso teria acontecido no último domingo (9/10), mas, no momento do ataque, não havia ninguém no diretório, e o fato só veio a público depois que imagens feitas por uma câmera de segurança foram verificadas na sexta-feira (14/10).

Os tiros foram disparado por um motociclista que passava pelo local. Um segundo projétil atingiu um dos muros do comitê, mas não há imagens desse segundo disparo.

Segundo o jornal O Globo, os projéteis e as imagens do local foram entregues à Polícia e o partido pretende fazer uma representação no Ministério Público Eleitoral (MPF) sobre o caso.

O local é usado para organização e armazenamento de materiais de campanha. Nas últimas semanas, o comitê vinha realizando atos eleitorais em prol do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

