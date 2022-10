Intenção de Consumo das Famílias cresce 2,1% em outubro

A intenção de consumo das famílias brasileiras cresceu 2,1% em outubro, em comparação com o mês anterior. O indicador alcançou 87 pontos, em uma escala que vai até 100. Em comparação com igual período de 2021, o crescimento foi de aproximadamente 19%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (20) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

Segundo a CNC, o bom desempenho é resultado da combinação da deflação com crescimento do emprego formal, das transferências de renda e da facilitação da contratação de crédito.

Apesar da melhora no poder de compra das famílias, a CNC avalia que o panorama ainda é instável para os próximos meses.

Segundo a pesquisa, as famílias com renda de até 10 salários mínimos, mostraram uma maior disposição para o consumo.

Já as famílias com renda superior a 10 mínimos mostraram uma menor disposição para o consumo.

No total de consumidores entrevistados pela CNC, aproximadamente 33% avaliaram a renda atual como melhor do que no ano passado, maior percentual desde abril de 2020, quando o índice chegou a 35,8%.

