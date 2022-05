Intenção de consumo das famílias cresceu 4,4% em maio, diz CNC

**INTENÇÃO DE CONSUMO SOBE PELO QUINTO MÊS SEGUIDO, MAS FAMÍLIAS MANTÊM CAUTELA NA HORA DE PLANEJAR IR ÀS COMPRAS.// SOLIMAR LUZ…

A intenção de consumo das famílias cresceu 4,4% em maio, de acordo com dados divulgados, nesta terça-feira, pela CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Essa é a quinta alta consecutiva.

A pesquisa mostra que todos os itens contribuíram de forma positiva, com destaque para o indicador “Emprego Atual”, como explica a economista da CNC Catarina Carneiro da Silva.

Contudo, mesmo com essa melhora na percepção sobre o nível de emprego, a economista ressalta que os dados apontam cautela quanto à perspectiva de consumo das famílias para os próximos meses.

No recorte por renda, as famílias que ganham até dez salários mínimos apresentaram aumento mensal de aproximadamente 5% na intenção de consumo, enquanto entre as que recebem acima de dez mínimos a alta ficou em torno de 3%.

