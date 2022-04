A prévia operacional do primeiro trimestre divulgada pelo Inter (BIDI11) traz sinais de alerta para o investidor, na avaliação da Genial Investimentos. De acordo com a corretora, o crescimento operacional fraco no período sugere que a estratégia de expansão no número de correntistas pode encontrar mais dificuldade daqui para frente. “Foram adicionados 2,3 milhões de […]