Inter de Milão bate a Salernitana e se reaproxima dos líderes do Italiano

Após o empate com o Barcelona na Liga dos Campeões, a Inter de Milão entrou em campo na manhã deste domingo e derrotou a Salernitana, por 2 a 0. Os gols foram de Barella e Lautaro Martínez.

A Internazionale havia descido na tabela do Campeonato Italiano após alguns tropeços. No entanto, o triunfo deste domingo é o segundo consecutivo da equipe na competição, que a recoloca próximo aos líderes. Agora, o time está em sétimo lugar, com 18 pontos, a seis da Atalanta, primeira colocada.

O argentino Lautaro Martínez, por sua vez, encerrou um jejum de cinco jogos sem ir às redes pela Serie A. Ele, que também marcou contra o Barça, anotou seu quarto tento no torneio.

Para embalar no Italiano, a Inter agora encara a Fiorentina no próximo sábado, fora de casa. O duelo acontece às 15h45 (de Brasília), no estádio Artemio Franchi.

Primeiro tempo

A Inter de Milão abriu o placar logo aos 13 minutos de partida. Após boa trama, Barella rolou para Lautaro Martínez bater firme e marcar o primeiro da equipe. A Salernitana assustou aos 19, com Dia, que recebeu pelo lado direito, mas mandou para fora.

Os donos da casa tiveram chances de ampliar com Dzeko e Skriniar, ambas de cabeça, mas as oportunidades não se converterem em gol. Aos 40, Onana precisou aparecer para defender chute de Piatek e manter a Inter em vantagem.

Segundo tempo

O goleiro camaronês iniciou a etapa final da mesma forma, espalmando bom cabeceio de Dia e salvando a Internazionale. Aos 13, Barella recebeu belo lançamento de Çalhanoglu, um dos destaques do jogo, e liquidou a fatura: 2 a 0.

A Inter de Milão cozinhou o restante da partida e se poupou para a sequência da temporada. O duelo, então, ficou morno e sem grandes chances para os dois lados.