Inter de Milão derrota a Cremonese e volta a vencer no Campeonato Italiano

A Inter de Milão perdeu sua invencibilidade no Campeonato Italiano na última rodada, mas voltou a vencer nesta terça-feira, contra a Cremonese. Com um golaço de Nicolo Barella, a equipe foi superior e saiu vitoriosa com um placar de 3 a 1, pela quarta rodada da competição.

Os vencedores chegaram à vice-liderança do campeonato, com nove pontos. Até o final da rodada, porém, podem perder até três colocações. No próximo sábado, a Inter voltará a campo para enfrentar o Milan, às 13 horas (de Brasília), no Giuseppe Meazza.

A Cremonese segue sem pontuar na competição e assume a penúltima colocação da tabela. Na próxima rodada, a equipe receberá o Sassuolo, que empatou com o Milan nesta terça-feira. A partida será disputada no domingo, às 7h30, no Estádio Giovanni Zini.

O primeiro gol da partida saiu aos 12 minutos da etapa inicial. O atacante argentino Joaquín Correa aproveitou um rebote e só empurrou a bola para o fundo do gol. Aos 38, foi a vez Nicolo Barella marcar o seu. O meia recebeu um cruzamento na entrada da área e acertou um voleio de primeira para fazer um golaço no Giuseppe Meazza.

Já na segunda etapa, aos 31 minutos, o atacante Lautaro Martínez recebeu uma bola enfiada no contra-ataque da Internazionale. O argentino tomou a frente do zagueiro e bateu cruzado, 3 a 0. O único gol da Cremonese só veio aos 44 minutos. O atacante David Okereke recebeu próximo da linha da grande área e marcou um belo gol, com um chute colocado, na gaveta. ROMA

Nesta terça-feira, a Roma também jogou e venceu. Dentro de casa, no Estádio Olímpico, a equipe goleou o Monza por 3 a 0. Com dois gols do argentino Dybala, recém-contratado, a equipe comandada por José Mourinho assumiu a liderança do Italiano, mas também pode ser ultrapassada até o final da rodada.