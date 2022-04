Inter de Milão vence Verona e pressiona o líder Milan no Italiano

Nesta sábado, Inter de Milão e Verona se enfrentaram pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. No San Siro, o time de Simone Inzaghi venceu por 2 a 0, com gols de Nicolo Barella e Edin Dzeko.

Com o resultado, a Inter chega a 66 pontos, ficando apenas um atrás do líder Milan, que enfrenta o Torino neste domingo. Já o Verona ocupa a nona posição, com 45.

Na rodada seguinte, a Internazionale visita o Spezia, na próxima sexta-feira, às 14 horas (de Brasília). O Verona, por sua vez, joga fora de casa contra a Atalanta, na segunda-feira (18/04), às 16 horas (de Brasília).

O jogo

No primeiro tempo, a Inter abriu o placar aos 22 minutos. Ivan Perisic avançou pela esquerda e cruzou na medida para Nicolo Barella, que mandou para o fundo das redes.

Aos 30, os donos da casa ampliaram. Após mais uma assistência de Perisic, Edin Dzeko balaçou redes defendidas por Montipo.

Cinco minutos depois, o Verona teve a chance de diminuir. Giovanni Simeone finalizou de dentro da área, mas parou em defesa de Samir Handanovic.

A segunda etapa foi de poucas emoções. Aos 28, a Inter quase chegou ao terceiro gol, em chute de Danilo D’Ambrosio, defendido pelo goleiro do Verona.