Inter derrota a Udinese e segue na cola do Milan na reta final do Italiano

A Inter de Milão visitou a Udinese neste domingo e saiu vitoriosa por 2 a 1, pelo Campeonato Italiano. Com a triunfo, a equipe não deixou o Milan, que derrotou a Fiorentina, abrir grande vantagem na liderança e segue na cola do adversário, com dois pontos a menos (75 a 77), na segunda posição.

Em busca do resultado para não descolar do rival, o time tomou a iniciativa e abriu 2 a 0 com facilidade, com gols de Perisic e Lautaro Martínez. A Udinese descontou com Pusetto.

O próximo desafio da Inter é contra o Empoli, na sexta-feira, às 13h45 (de Brasília). Restam apenas três rodadas para o encerramento do torneio.

O jogo

A Inter de Milão, que precisava da vitória, não demorou a abrir o placar. O primeiro gol veio a partir do cabeceio do croata Perisic, que aproveitou o cruzamento em escanteio e balançou a rede aos 12 minutos.

A equipe foi superior no primeiro tempo e pouco sofreu defensivamente. Aos 39, foi a vez do argentino Lautaro Martínez marcar. Após o árbitro ter assinalado pênalti, o atacante não converteu a cobrança e acertou a trave, mas pegou o rebote com desvio no goleiro adversário e, de cabeça, anotou o segundo.

O início da segunda etapa foi morno e sem muitas oportunidades para ambos os lados. No entanto, aos 27, os mandantes obrigaram o goleiro Handanovic a fazer grande defesa em cobrança de falta. Na sobra, Pusetto tocou para o gol vazio e diminuiu para a Udinese.

O tento agitou a partida e fez com que a Udinese se lançasse ao ataque, em busca do empate. Só que a Inter soube se defender e assegurou o resultado sem correr grandes riscos.

Confira outros resultados do Campeonato Italiano neste domingo:

Juventus 2 x 1 Venezia

Milan 1 x 0 Fiorentina

Empoli 1 x 3 Torino