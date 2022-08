Inter elimina Flamengo e se garante em semi do Brasileiro Feminino

As Gurias Coloradas asseguraram na tarde desta segunda-feira (22) a última vaga para as semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino. A equipe do Internacional empatou em 1 a 1 com o Flamengo em Porto Alegre, no duelo da volta das quartas de final. As coloradas já haviam derrota as cariocas fora de casa por 3 a 1 na última segunda (15), e no placar agregado totalizaram 4 a 2.

A cena se repete! 🔁🇦🇹 Zagueira artilheira e decisiva. Sorriso falou da importância do gol e da classificação!! 👏🏻 MINHA XERIFE! 🫡❤️ pic.twitter.com/65NHUJi2ih — Gurias Coloradas (@ColoradasGurias) August 22, 2022

Nesta tarde, as rubro-negras abriram o placar aos 17 minutos de jogo no Estádio Beira Rio. O gol saiu após Jucinara chutar cruzado de fora da área; a bola passou por Soles Jaimes que arrematou certeira para o fundo da rede. Após o intervalo, as donas da casa arrancaram o empate aos 14 minutos: Duda cobrou falta e Sorriso marcou de coxa, sacramentando a classificação da equipe gaúcha.

Na semifinal, as Gurias do Inter enfrentarão a equipe do São Paulo, que se classificou no domingo (21), ao vencer a Ferroviária em casa, por 2 a 0. No jogo de ida, os times haviam empatado sem gols.

Faz o T de… TRICOLOR NA SEMIFINAL ❤️🇾🇪 pic.twitter.com/3BoCFTUfJW — São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) August 22, 2022

A CBF ainda definirá os horários e data das semifinais. A expectativa é de que os jogos de ida ocorram no próximo domingo (28), e os duelos da volta em 11 de setembro.

Outras duas equipes paulistas se garantiram nas semifinais. O Corinthians, atual tricampeão, derrotou o Real Brasília por 1 a 0 na Neo Química Arena. As adversárias das Brabas (apelido do Timão feminino) serão as Palestrinas (Palmeiras), que se classificaram no sábado (20) com vitória em por 2 a 1 contra a equipe do Grêmio. No jogo de ida, as alviverdes, comandadas pelo técnico Arthur Elias, já haviam aplicado 5 a 0 nas gremistas em Porto Alegre.

Que festa fez a Fiel nas arquibancadas da @NeoQuimicaArena ontem 😍🖤 As Brabas contam com vocês novamente no final de semana, hein?! Bora lotar a Casa do Povo, Fiel! Em breve todos os detalhes da semifinal do Campeonato Brasileiro 📸 – @rodrigogazzanel pic.twitter.com/mzVVxRDxsC — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) August 22, 2022

O duelo Brabas x Palestrinas reeditará a final do não passado do Brasileiro Feminino, que deu o tricampeonato ao Corinthians.