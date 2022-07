Inter goleia o Colo-Colo, vira no agregado e avança na Copa Sul-Americana

O Internacional conseguiu virada impressionante nesta terça-feira. A equipe recebeu no Beira-Rio o Colo-Colo, pela partida de volta das oitavas de final da Sul-Americana. Com dois atrás no agregado, o Colorado ainda viu a equipe visitante abrir o placar, mas foi buscar a vitória por 4 a 1 para carimbar sua classificação.

Agora, a equipe brasileira terá pela frente, na próxima fase da Copa Sul-Americana, o vencedor do confronto entre Melgar e Deportivo Cali, por outra chave das oitavas de final. No primeiro duelo, na casa do Cali, o placar terminou no 0 a 0.

De momento, o foco do Inter volta a ser no Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira, a equipe receberá, mais uma vez em casa, o América, às 20h (de Brasília). Na competição nacional, o Colorado luta para entrar na zona de acesso à Libertadores.

O JOGO

O primeiro tempo da partida foi muito movimentado e, logo aos 15 minutos de bola rolando, a equipe visitante abriu o marcador. O goleiro Daniel fez falta em Lucero dentro da área e o pênalti foi marcado. Na cobrança, Gabriel Costa não perdoou.

Mesmo com este golpe, o Internacional não se abalou e logo conseguiu empatar. Aos 28, o camisa 10 Alan Patrick aproveitou sobra da zaga chilena, ajeitou a bola e bateu forte, para tirar as chances de defesa do goleiro Cortés.

Pouquíssimo depois, o Colorado conseguiu a virada, para ficar a um gol de distância no agregado. Aos 31, após boa troca de passes, Moisés, com a posse da bola, fez cruzamento pelo lado esquerdo. A zaga até afastou, mas nos pés de Edenílson, que bateu no canto. Inter 2 a 1.

Agora, já no segundo tempo, a equipe da casa voltou com sangue nos olhos em busca do gol que daria a igualdade no placar agregado. E ele não demorou tanto a sair. Aos 13, Taison bateu de longe e o goleiro mandou para escanteio. Na cobrança, Edenílson cobrou fechado para Alemão, que mandou para dentro.

O volume de jogo colorado era muito maior, e o quarto gol passou a ser questão de tempo. Ele de fato veio. Aos 28 minutos, do campo de defesa, Bustos fez ótimo lançamento para Pedro Henrique, que partiu livre, de frente para o goleiro. No cara a cara, mandou no canto para marcar. Inter 4, Colo-Colo 1. Virada histórica e vaga nas quartas garantida.

INTERNACIONAL 4 x 1 COLO-COLO

INTERNACIONAL

Daniel; Bustos (Kaíque Rocha), Vitão (Rodrigo Moledo), Mercado e Moisés; Gabriel, Edenilson, Pedro Henrique (Maurício), Alan Patrick (Taison) e De Pena; Alemão (David)

Técnico: Mano Menezes

COLO-COLO

Cortés; Opazo, Falcón, Zaldivia (Bouzat) e Suazo; Pavez, Pizarro (Bruno Gutiérrez) e Leonardo Gil (Oroz); Gabriel Costa, Lucero e Solari (Bolados)

Técnico: Gustavo Quinteros

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 05 de julho de 2022, terça-feira

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartões amarelos: Vitão, Moisés, Carlos Pena e Edenílson (Inter); Pavez, Zaldívia e Léo Gil (Colo-colo)

GOLS: Lucero, 15, Alan Patrick, 28, Edenílson, aos 32min do 1ºT; Alemão, 14, e Pedro Henrique, aos 28min do 2ºT