Inter perde nas penalidades máximas e se despede da Sul-Americana

Após empatar novamente sem gols com o Melgar (Peru), desta vez em pleno Beira Rio, o Internacional foi derrotado por 3 a 1 de forma melancólica na disputa de pênaltis e acabou eliminado da Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira (11).

🇵🇪🌟 @MelgarOficial, o primeiro time peruano a chegar a uma semifinal de CONMEBOL #Sudamericana após 1️⃣9️⃣ anos! 🙌🏼 Vitória sobre o @SCInternacional nas penalidades por 3-1 em noite iluminada do goleiro Cáceda, que defendeu 3️⃣ cobranças no Beira-Rio.#GrandeConquista pic.twitter.com/w72jLQKjoJ — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) August 12, 2022

Animado pela possibilidade de decidir em casa a vaga para as semifinais da competição, após empatar na ida em 0 a 0, o Colorado não jogou bem e perdeu oportunidades claras de marcar no primeiro tempo, a principal delas com Braian Romero com menos de 1 minuto de bola rolando.

A situação da equipe comandada pelo técnico Mano Menezes ficou ainda mais complicada aos 28 minutos da etapa final, quando Gabriel foi expulso após entrada dura em Arias. Mesmo com um a menos, o Inter continuou buscando a vitória, mas o Melgar segurou a igualdade e levou para a disputa de pênaltis.

Nas penalidades máximas o goleiro Cáceda foi decisivo, defendendo as cobranças de Edenílson, Taison e Carlos de Pena. O gol de honra do Internacional saiu dos pés de Pedro Henrique. Pelo Melgar, Galeano viu Daniel defender sua cobrança, mas Cabrera, Cuesta e Iberico não falharam para eliminar o Colorado de forma melancólica. Agora a equipe peruana pega o Independiente Del Valle (Equador) nas semifinais.