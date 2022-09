Inter sofre virada para a Udinese e perde chance de encostar nos líderes

Neste domingo, a Inter de Milão jogou fora a chance de encostar na ponta do Campeonato Italiano. A equipe até podia dormir na liderança, dependendo da combinação de resultados, mas foi derrotada pela Udinese, por 3 a 1, de virada, e estacionou na sexta posição, com 12 pontos.

O time nerazzuri saiu na frente, com belo gol de Barella em cobrança de falta, mas Skriniar marcou contra e deu o empate aos donos da casa. Na etapa final, Bijol e Arslan balançaram as redes.

Desta forma, a equipe viu a Udinese assumir o topo da competição, com 16 pontos. Milan, Atalanta ou Napoli, todos com 14 pontos e que ainda jogam na rodada, também podem abrir vantagem de até cinco pontos sobre o time de Milão. A Internazionale recebe a Roma em seu próximo compromisso, no dia 1º de outubro, após a realização da Data Fifa.

Primeiro tempo

A Inter estreou o marcador sem muita demora. A equipe precisou de apenas quatro minutos para marcar com Barella, em bela cobrança de falta.

Aos 21, porém, Skriniar desviou o cruzamento de Roberto Pereyra e acabou marcando contra. O time comandado por Simone Inzaghi ainda teve chance para marcar o segundo, em finalização de Bastoni, mas o chute parou no goleiro Marco Silvestri.

Segundo tempo

A partida não teve grandes emoções na volta do intervalo. Foi assim até os 28 minutos, quando Deulofeu acertou a trave em batida cruzada. Em seguida, foi a vez de Handanovic aparecer e evitar parcialmente a derrota.

Os visitantes, no entanto, não escaparam do revés aos 39. Em cobrança de escanteio, Bijol subiu mais alto que o marcador e colocou no fundo das redes, de cabeça. Nos acréscimos, Arslan recebeu lançamento de Deulofeu, cabeceou, e ainda viu a bola encostar no travessão antes de entrar para o gol, fechando assim o caixão da Inter.