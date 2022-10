Inter vence Santos e retoma vice-liderança do Brasileirão

O Inter venceu o Santos por 1 a 0 no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, na abertura da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado (1º).

O gol do time gaúcho foi marcado pelo uruguaio Carlos de Pena aos 23 minutos da etapa inicial. Com os três pontos conquistados, o Colorado voltou a vencer depois do tropeço do meio de semana contra o Bragantino e retornou à vice-liderança do torneio com 53 pontos (sete atrás do líder Palmeiras, que enfrenta o Botafogo fora de casa na próxima segunda-feira). Enquanto isso, o Peixe ocupa apenas o 10º lugar com 37 pontos. Na rodada seguinte, o Inter visita o Flamengo no Maracanã na quarta-feira (5). O Santos volta a campo no mesmo dia para receber na Vila Belmiro o Atlético Mineiro.

O retorno do time de Porto Alegre ao 2º lugar foi confirmado depois da derrota do Fluminense para o Atlético Mineiro por 2 a 0 no Mineirão. Os dois gols do Galo foram marcados pelo atacante Hulk. O primeiro aos 40 minutos da etapa inicial e o segundo, aos 19 minutos da etapa final. Depois dessa partida, o Tricolor carioca caiu para 3º, com 51 pontos e o Atlético continua em 6º, mas, agora, com 43 pontos. O time do Rio de Janeiro terá pela frente no meio de semana o Atlético Goianiense fora de casam na quarta-feira (5). E o Atlético Mineiro visitará o Santos, também na quarta-feira.

