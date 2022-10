Inter x Viktoria Plzen: onde assistir ao jogo pela Champions League

Internazionale e Viktoria Plze%u0148 se enfrentarão nesta quarta-feira (26/10), às 13h45, no San Siro, em Milão, na Itália. O jogo pela quinta rodada do Grupo C da Liga dos Campeões será transmitido na TNT e na HBO Max.

A partida também terá transmissão em tempo real no Superesportes.

Classificação do Grupo C

A Inter terminou a quarta rodada da Champions em segundo lugar no Grupo C, com sete pontos – duas vitórias, um empate e uma derrota. Já o Plzen não venceu nenhuma vez até aqui e está na quarta posição, com a pontuação zerada.