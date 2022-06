Internacional perde para o Colo-Colo e sai em desvantagem na Sul-Americana

Nesta terça-feira, o Internacional foi derrotado pelo Colo-Colo por 2 a 0, em duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. No Estádio Monumental David Arellano, Lucero abriu o placar e Solari ampliou para garantir a vantagem na decisão da vaga para a quartas de final da competição.

As equipes fazem o jogo de volta na próxima terça-feira, no Beira-Rio, na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília). Antes, o Internacional volta o foco para o Brasileirão, quando enfrenta o Ceará, no Castelão, às 19h. O Colo-Colo, por sua vez, entra em campo na sexta-feira, às 19h para enfrentar o Everton.

O JOGO

O duelo começou movimentado com uma chance clara para cada lado. O Internacional levou perigo aos nove minutos com Pedro Henrique, que limpou a marcação, mas o chute acertou a trave. Na sequência, o Colo-Colo respondeu, foi efetivo e abriu o placar. Lucero aproveitou o vacilo na defesa Colorada, ajeitou a bola e mandou para o fundo da rede de Daniel.

A equipe da casa continuou pressionando o Inter e por pouco, não foi para o intervalo com um placar maior. Solari encontrou espaço e cruzou para Lucero, mas o atacante não alcançou a bola. Depois, o camisa 9 ficou com a sobra na área, tentou de bicicleta e a bola passu por todo mundo na pequena área.

Na volta para a segunda etapa, o Internacional sofreu mais um baque com o segundo gol do Colo-Colo. Gabriel Costa se livrou da marcação e tocou para Solari, que invadiu a área e finalizou na saída do goleiro Daniel para ampliar o marcador. O Colorado chegou a diminuir o marcador aos 43 com Estevão, mas após revisão do VAR, o árbitro anulou o tento, identificando que a bola tocou no braço de Edenílson.

COLO-COLO 2 x 0 INTERNACIONAL





COLO-COLO

Cortés; Opazo, Zaldivia, Falcón e Suazo; Pavéz, Fuentes (Pizarro), Solari (Gutiérrez), Leonardo Gil e Gabriel Costa; Lucero

Técnico: Gustavo Quinteros

INTERNACIONAL

Daniel; Heitor (Rodrigo Moledo), Mercado, Vitão e Renê (Moisés); Gabriel (Maurício), Edenilson, Johnny, Alan Patrick (David) e Pedro Henrique (Estevão); Alemão

Técnico: Mano Menezes

Local: Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile

Data: 28 de junho de 2022





Árbitro: Patrício Loustau (ARG)

Assistentes: Facundo Rodriguez (ARG) e Fernando Echenique (ARG)

VAR: German Delfino (ARG)

Cartões amarelos: Fuentes, Lucero (Colo-Colo); Gabriel (Internacional)

GOLS: Lucero, aos 11min do 1°T; Solari, aos 9min do 2°T