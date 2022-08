Internacional segura empate com o Melgar fora de casa na Sul-Americana

Na partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, o Internacional visitou o Melgar na noite desta quinta-feira, no Estádio Monumental de la UNSA, em Arequipa, no Peru, e empatou sem gols. O destaque do jogo foi o goleiro Daniel, que fez grandes defesas para salvar o Colorado. Além disso, Alemão foi expulso na metade do segundo tempo.

Assim, a vaga nas semifinais se mantém totalmente indefinida. Uma vitória para qualquer lado na volta garante o avanço à próxima fase para o vencedor. No entanto, em caso de empate, independentemente do placar, a decisão irá para as penalidades máximas.

O confronto de volta, portanto, acontece na próxima quinta-feira (11), às 19h15 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Antes disso, entretanto, o Internacional tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O Colorado visita o Fortaleza, no domingo, a partir das 18h, na capital cearense.

O JOGO

O duelo na altitude do Peru começou bem aberto e agitado. Antes dos 15 minutos iniciais, o Inter levou perigo com Bustos e Wanderson. Por outro lado, Daniel fez três boas defesas – duas em arremates de Cuesta, capitão e principal jogador da equipe, e uma em cabeçada de Deneumostier.

Antes do fim do primeiro tempo, então o Melgar assustou mais uma vez o torcedor colorado. Ramos cruzou na área, Bordacahar ganhou de Vitão no alto e cabeceou muito perto do gol de Daniel. A bola triscou o travessão, mas foi para fora.

Na volta do intervalo, os donos da casa continuaram melhores. Logo no primeiro minuto, Daniel fez mais uma defesa para impedir o primeiro gol peruano. Arias finalizou da entrada da área, mas o goleiro brasileiro espalmou para escanteio após o quique da bola.

Na altura do minuto 18 da etapa final, a vida do Inter na partida ficou ainda mais complicada. Além do maior volume de jogo do Melgar, o atacante Alemão foi disputar bola no meio de campo com Arias, mas acertou com o cotovelo no rosto do adversário. Assim, o brasileiro recebeu cartão vermelho direto e foi expulso de campo.

Entretanto, mesmo com um a menos, o Inter conseguiu ter grande chance com Edenílson, num contra-ataque. Aos 31 minutos, o camisa oito roubou a bola no campo ofensivo, tabelou com Alan Patrick e recebeu cara a cara com Cáceda. Mas bateu em cima do goleiro peruano.

Por fim, o Melgar tomou o controle total do duelo e pressionou o Inter contra a sua meta. Dessa forma, Daniel foi acionado mais duas vezes para impedir que os peruanos abrissem o placar.

MELGAR 0 X 0 INTERNACIONAL

MELGAR

Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Deneumostier, Lazo (Vidales) e Paolo Reyna; Orzán, Alexis Arias, Cabrera (Quevedo) e Pérez Guedes (Joel Sánchez); Bordacahar (Iberico) e Bernardo Cuesta

Técnico: Pablo Lavallén

INTERNACIONAL

Daniel; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Gabriel, Edenílson (Liziero) e Calos de Pena (Johnny); Maurício (Alan Patrick), Wanderson (Pedro Henrique) e Alemão

Técnico: Mano Menezes

Local: Estádio Monumental de la UNSA, em Arequipa-PER

Data: 04 de agosto de 2022, quinta-feira

Árbitro: Andrés Matonte-URU

Assistentes: Nicolas Tarán-URU e Martin Soppi-URU

VAR: Leodán González-URU





Cartões amarelos: Alemão e Bustos (Internacional); Cuesta e Deneumostier (Melgar)

Cartão vermelho: Alemão (Internacional)