Internacional triunfa no Beira Rio para dormir no G4 do Brasileiro

Na partida que abriu a 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Internacional derrotou o Coritiba por 3 a 0, na noite desta sexta-feira (24) no Beira-Rio.

#INTxCTB | ⏱️ | 2T | 50′ – FIIIIIIIIIIIM DE PAPO NO GIGANTE! Com gols de Taison, Edenilson e Alemão, Inter goleia o Coritiba por 3 a 0 e sobe na tabela do @Brasileirao! VAMO, COLORADO! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🇦🇹 #ColoradoJogaJunto 📻 https://t.co/nuW2tV5j5C pic.twitter.com/xxUUmpl3Eg — Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 25, 2022

Após este triunfo, o Colorado assumiu a terceira posição da classificação com 24 pontos, quatro a menos do que o líder Palmeiras, que visita o Avaí no domingo (26) na Ressacada. Já o Coxa ficou na 16ª posição, com 15 pontos, muito perto do Z4.

Aos 18 minutos do primeiro tempo Pedro Henrique recebeu a bola na ponta direita, se livrou de quatro marcadores e cruzou rasteiro para o meio da área, onde Taison empurrou para o fundo do gol. Um pouco antes do intervalo o Colorado ampliou. De Pena tocou para Alemão, que tocou para Edenilson, que chutou com perfeição de dentro da área.

O placar foi fechado na etapa final. Aos 8 minutos Taison puxou contra-ataque, mas acabou perdendo na entrada da área. Alemão conseguiu recuperar a posse, se livrar de dois adversários e bater na saída do goleiro Rafael William.