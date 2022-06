International Board aprova cinco substituições por jogo de forma definitiva

As cinco substituições para cada equipe durante uma partida de futebol foram validadas de maneira definitiva pela International Board (IFAB), o organismo que determina as regras do esporte, nesta segunda-feira (13), em Doha.

As cinco substituições foram adotadas durante a pandemia de COVID-19, quando os calendários foram adaptados com um elevado número de partidas por disputar após os primeiros meses de confinamento.

A avaliação da detecção semiautomática do impedimento, que a Fifa planeja utilizar na Copa do Mundo do Catar (de 21 novembro a 18 dezembro) “continua” e “até o momento é muito satisfatória”, afirmou o presidente da entidade, Gianni Infantino, ao final da 136ª assembleia geral anual da IFAB, no Catar.

“Nossos especialistas vão examinar antes de decidir se utilizaremos ou não no Mundial”, acrescentou Infantino, enquanto Pierluigi Collina, presidente da Comissão de Árbitros da Fifa, declarou ter “confiança” sobre o uso da medida no torneio.

A tecnologia semiautomática promovida pela Fifa deve permitir mais agilidade na tomada de decisão. O sistema é baseado em câmeras usadas para exibição das partidas na televisão, assim como em câmeras específicas, que determinam a posição exata dos jogadores no gramado, o que oferece aos árbitros informações precisas e rápidas.

Além disso, os membros da IFAB “decidiram aumentar o número máximo de reservas na súmula da partida de 12 para 15, de acordo com o desejo dos organizadores das competições”, afirma um comunicado.

Em outubro de 2021, os integrantes da International Board deram a cada competição a opção de aprovar ou não as cinco substituições por equipe.

Lei 3 do futebol

A alteração à “lei 3” do futebol, que previa um máximo de três substituições por equipe e por jogo, havia sido decidida pela IFAB em maio de 2020 e deveria prosseguir até o fim de 2021 para as competições de clubes e até 31 de julho de 2022 para as partidas internacionais.

A medida já havia sido prorrogada até 31 de dezembro de 2022 após “uma análise global do impacto atual da COVID-19 no futebol”.

Nem todas as competições optaram pela continuidade das cinco substituições. A Premier League inglesa retornou ao formato de três alterações por partida, mas há havia aprovado as cinco substituições por time para a próxima temporada.