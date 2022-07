Internauta recebe resposta de Taís Araújo após reclamar do trabalho da atriz

Nem sempre é bom desabafar nas redes sociais sobre a vida pessoal e profissional. Esse foi o caso de uma internauta que foi falar no Twitter como a atriz Taís Araújo estava se comportando durante uma apresentação de uma reunião de trabalho.

No desabafo, a moça comentou que sua noiva fazia parte de uma empresa famosa de cosméticos e estava em uma reunião com a artista. No meio da conversa, Taís estava colocando uma lace, tipo de peruca, durante a reunião.

“Minha noiva ta em reunião com a Tais Araújo e a Taís no meio da conversa com o time de sustentabilidade colocando lace que reuniões de trabalho são essas?”, questionou a internauta, que ainda comentou que a famosa estaria fingindo que estava interessada no assunto.

O tweet viralizou rapidamente e a esposa de Lázaro Ramos respondeu a crítica da internauta: “Acho importante saber como as empresas que eu trabalho atuam. Responsabilidade social/ ambiental deveria ser uma agenda moral de todo cidadão, não acha? E não, eu não sou entendedora, sou interessada e preciso saber o que posso fazer para acelerar as agendas”.

A moça ficou chocada com a interação da atriz e se desculpou com Taís, fechando a conta e deletando as mensagens originais em seguida.

“Meu Deus mulher, é claro que sim, falei por pura brincadeira, não fazia nem ideia que você ia ver isso, eu sou muito sua fã e te admiro mundos, NÃO FICA CHATEADA COMIGO TAÍS BIANCA SENÃO VOU ME MATAR”.