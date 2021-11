Internauta registra acidente próximo do bairro Itatiaia

Destaque



Publicado em 11 de nov de 2021 e atualizado às 16:12

Um internauta do portal Itamaraju Notícias enviou no final da manhã desta quinta-feira (11) de novembro imagens de um acidente na rodovia, que liga os bairros Itatiaia e Liberdade.

Nas imagens enviadas por Ednaldo Santos, foi possível notar que um veículo de passeio acabou atingindo o fundo de um ônibus e ficou preso na parte traseira do veículo coletivo.

O carro modelo Honda Civic de cor cinza, não conseguiu frear a tempo e ficou preso, ficando com a parte frontal destruída.

Apesar do susto e prejuízos materiais, não houve registro de pessoas com graves ferimentos.

A polícia militar da 43ª CIPM também foi notificada sobre o acidente.

As imagens foram enviadas pelo internauta no perfil do instagram @itamarajunoticias do portal Itamaraju Notícias.