Internautas registram acidente entre motocicletas em Itamaraju

Publicado em 13 de ago de 2021 e atualizado às 20:41

A colisão entre duas motocicletas foi registrada no período da tarde desta sexta-feira (13) de agosto emum trecho entre dois bairros de Itamaraju.

O acidente ocorreu entre o centro baixo e Bairro São Bernardo, nas proximidades da ponte do Rio Jucuruçu.

Os condutores caíram em meio a via e necessitaram de cuidados médicos. Uma unidade do SAMU 192 esteve no local realizando os primeiros atendimentos a vítima.

A polícia militar da 43ª CIPM também foi notificada sobre o acidente, sendo realizado um boletim de ocorrência.

As imagens foram enviadas por um internauta pela ferramenta Whatsapp do portal Itamaraju Notícias.