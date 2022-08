Internautas utilizam rede sociais para localizar carro furtado

Internautas utilizam as redes sociais com informações sobre um crime ocorrido na madrugada desta terça-feira (23), onde um veículo foi furtado na região central de Itamaraju.

Relatos dão conta que veículo Fiat Uno Attractive 1.0 ano 2020, de cor branca e placa PLR-9J38, licenciado em Prado (BA), foi levado da garagem do imóvel da vítima, que foi surpreendido ao notar que o imóvel havia sido violado.

A vítima procurou as autoridades policiais, rondas foram efetuadas em busca do veículo ou a localização de suspeitos, no entanto, não obtiveram êxito.

Quem souber de informações ligue para a Polícia Militar (190), ou Policia Civil (197), também (73) 98843-3617.