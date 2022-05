Investigado por ataque que matou três em Jaguaribe morre em confronto com a policia

Um homem acusado de participar da chacina que que matou três pessoas na praia de Jaguaribe, em Salvador, em janeiro de 2021, foi morto nesta segunda-feira (23). Identificado como Caio Mateus Fiuza, o suspeito foi baleado durante confronto com a Polícia Civil.

Caio Mateus foi localizado por policiais da Delegacia de Homicídios (DH/Central), nesta segunda, no bairro Dom Avelar. O acusado era procurado pelo Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP) desde 8 de janeiro de 2021 e integrava a carta 5 de paus.

Durante as buscas, o criminoso efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais, acabou sendo alvejado no revide e encaminhado para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos. Na ação, um investigador foi ferido na mão, socorrido e passa bem.

Segundo a Polícia Civil, o acusado tinha atuação nos bairros de Castelo Branco e Vila Canária e também era investigado por um ataque contra guarnições da Polícia Rodoviária Federal na BR-324, também em 2021. Com o criminoso foram apreendidos uma pistola 380 e munições.