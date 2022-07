Investimentos de fundos árabes no Brasil atingem US$ 20 bilhões

Aumentar ainda mais o comércio entre o Brasil e o mundo árabe, que atualmente representa o terceiro maior mercado do país com o exterior, atrás apenas da China e dos Estados Unidos..Esse é o objetivo do Fórum Econômico Brasil e Países Árabes, que acontece em São Paulo, com a presença de líderes empresariais e autoridades do Brasil e dos 22 países do bloco árabe.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou da abertura do evento e destacou que em 2021 o comércio do Brasil com os árabes já ultrapassou os 24 bilhões de dólares..Número que pode aumentar, de acordo com o presidente.

Jair Bolsonaro acrescentou que o Brasil é o maior exportador de proteína halal (raláu) do mundo, que é a carne de animais abatidos de acordo com critérios islâmicos; e citou ainda outros dados sobre o comércio entre as partes.

O diplomata brasileiro, e presidente da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, Osmar Chohfi, afirmou que a ampliação dos negócios com os países árabes traz muitos benefícios. E salientou que o comércio entre as partes cresceu 44 por cento, em 2021, na comparação com o ano anterior.

Vários representantes de países árabes disseram que há espaço para incrementar cada vez mais os negócios entre Brasil e países árabes. Como disse o ministro da Indústria e Comércio da Jordânia, Youssef al Chamali.

Os debates do Fórum Econômico Brasil e Países Árabes visam orientar as decisões das empresas e governos sobre investimentos e integração comercial para os próximos anos. No evento, se comemora também os 70 anos da Câmara de Comércio Árabe-Brasileiro.

Economia Brasília Jacson Segundo / Guilherme Strozi Leandro Martins – Repórter da Rádio Nacional Fórum Econômico Brasil e Países Árabes 133:00