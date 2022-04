Invicto como visitante, América só marcou gols fora de casa na Libertadores

O América está invicto como visitante na Copa Libertadores. Nesta quarta-feira (13), o time alviverde conquistou mais um ponto fora de casa, ao empatar por 1 a 1 com o Atlético, no Mineirão, pela segunda rodada da fase de grupos. Até o momento, o Coelho só marcou gols no torneio longe de seus domínios.

Dentro do Independência, o desempenho americano tem sido bem ruim. Na primeira partida da chave, a equipe perdeu por 2 a 0 para o Independiente del Valle, do Equador. Nas duas fases anteriores, o América só conseguiu se classificar devido aos resultados alcançados em jogos fora de casa.

Classificações fora de casa nas rodadas preliminares

No duelo de ida da segunda fase, realizado em BH, o América perdeu por 1 a 0 para o Guaraní, do Paraguai. No confronto seguinte, em Assunção, o time alviverde bateu os paraguaios por 3 a 2 e garantiu a vaga após vitória por 5 a 4 nos pênaltis.

Já no confronto de ida da terceira fase, no Horto, o Coelho empatou por 0 a 0 com o Barcelona de Guayaquil. O time americano contou com a sorte nessa ocasião, pois o adversário desperdiçou um pênalti no fim do segundo tempo – o atacante Garcés chegou a deslocar o goleiro Jailson na cobrança, mas chutou para fora .

No segundo jogo, no Equador, outro empate por 0 a 0. Na disputa por pênaltis, o América venceu por 5 a 4 e garantiu seu passe para a fase de grupos.

Próxima partida do América na Libertadores

O próximo compromisso do América na Libertadores é contra o Deportes Tolima, da Colômbia. A partida será realizada no dia 27 de abril (quarta-feira), às 19h, no Independência. Esta é a chance do Coelho quebrar o tabu que assombra os jogos do time dentro de seu estádio.