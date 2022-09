Invicto há 35 jogos, técnico Lionel Scaloni renova com a Seleção Argentina

O técnico Lionel Scaloni deve continuar no comando da seleção argentina até a Copa do Mundo de 2026. Na noite desta terça-feira, após a vitória do time sobre a Jamaica em amistoso, o presidente da Federação Argentina de Futebol (AFA), Claudio Tapia, anunciou a ampliação do vínculo do treinador, que deve fazer parte do próximo ciclo do Mundial que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá.

“Tenho orgulho de dizer que conseguimos a continuidade de Lionel Scaloni como técnico da Argentina até a Copa do Mundo de 2026. Continuamos apostando no projeto integral de seleções”, comunicou ‘Chiqui Tapia’ em seu Twitter.

Scaloni assumiu a seleção após a eliminação na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, dando sequência ao trabalho de Jorge Sampaoli. Ele já havia auxiliado o ex-técnico do Santos e do Atlético-MG no Sevilla e também no selecionado argentino.

Desde então, o comandante promoveu uma renovação de forma paulatina na equipe, recuperando o bom futebol argentino e recebendo a alcunha de “Scaloneta”, apelido dado ao grupo dirigido por Scaloni. Ele, inclusive, quebrou um jejum de 28 anos sem título para a seleção nacional e conquistou a Copa América de 2021, frente ao rival Brasil, em pleno Maracanã

Em ótimo momento, a Argentina chega embalada para a Copa do Catar. Sob tutela de Scaloni, a Albiceleste soma uma invencibilidade que, com o triunfo sobre a Jamaica, chegou aos 35 jogos.

A seleção de Messi ocupa o grupo C do Mundial, ao lado da Polônia, México e Arábia Saudita. A equipe se classificou com tranquilidade ao torneio, encerrando as Eliminatórias Sul-Americanas em segundo lugar. Sua estreia no Catar está prevista para o dia 22 de novembro, diante dos sauditas.