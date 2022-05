inXile diz que é um sonho poder lançar seus jogos no Xbox Game Pass

O Xbox Game Pass deu o que falar essa semana nas redes sociais. Tudo começou com um artigo da Kotaku, onde o site afirmava que a “fadiga do Xbox Game Pass” era algo real pela falta de lançamentos AAA, o que levou o perfil oficial do Xbox Game Pass a brincar que o site não jogava títulos indies

Isso levou a uma longa discussão entre os usuários sobre o estado atual do Xbox Game Pass. Quem acabou entrando na conversa foi a inXile Entertainment, desenvolvedora de títulos como Torment: Tides of Numenera e Wasteland.

A inXile Entertainment foi adquirida pela Microsoft em 2018, e desde então os títulos do estúdio têm sido lançados no Xbox Game Pass. Tendo experiência com o assunto, o estúdio decidiu dar sua opinião sobre o serviço da Microsoft

Full creative freedom, financial support, and millions of gamers playing and loving our games? It’s a dream, really. Highly recommend. — inXile entertainment (@inXile) May 24, 2022

Quando um usuário afirmou que deveria ser triste para a inXile saber que fazem jogos apenas para encher o Xbox Game Pass, o estúdio respondeu que é um sonho poder lançar seus jogos no serviço, graças a liberdade que isso traz.

Total liberdade criativa, suporte financeiro e milhões de jogadores jogando e amando nossos jogos? É um sonho! Recomendo bastante.

Brian Fargo, atual chefe da inXile Entertainment, também comentou sobre o assunto. O desenvolver só teve elogios para fazer a Microsoft, agradecendo pela parceria da empresa.

A Microsoft tem sido a parceira perfeita para nós e trabalhei com muitas pessoas em minha carreira. Nada além de incentivo, suporte operacional, liberdade criativa e respeito ao desenvolvimento de jogos. Então sim, estou muito impressionado com eles e você verá as apostas deles se pagando.

Embora ainda não tenha revelado o seu próximo projeto, rumores indicam que a inXile Entertainment estaria trabalhando em um RPG steampunk em primeira pessoa, o qual deverá chegar no lançamento ao Game Pass para PC e Xbox.