IPCA fecha agosto com deflação de 0,36%

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a inflação oficial, caiu 0,36% em agosto. Este é o menor índice para um mês de agosto desde 1998 e é o segundo mês consecutivo de deflação. No acumulado do ano, a variação registrada é de 4,39% e, nos últimos 12 meses, de 8,73%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

O resultado foi puxado pelo grupo Transportes, como explica o analista do IBGE, Pedro Kislanov. Outro grupo a apresentar queda foi Comunicação, com destaque para a redução nos planos de telefonia. No lado das altas, os destaques foram Saúde e Cuidados Pessoais e Vestuário, como explica Pedro Kislanov.

No grupo Alimentação e Bebidas, o resultado da alimentação no domicílio ficou próximo da estabilidade. Houve quedas expressivas em alguns itens como o leite longa vida. O preço subiu em julho, nas apresentou queda em agosto.

Já o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ficou em -0,31%, em agosto.

Economia Rio de Janeiro Leila Santos/Edgard Matsuki Solimar Luz – Repórter da Rádio Nacional IPCA Agosto 2:14