IPCA tem deflação de 0,68% em julho, a menor taxa da série histórica

A inflação oficial do país, medida pelo IBGE, caiu 0,68% em julho, depois de uma alta de 0,67% no mês anterior. A taxa do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgada nesta terça-feira (9), foi a menor já registrada na série histórica da pesquisa, iniciada em janeiro de 1980.

As pressões para o resultado de julho vieram da queda nos preços dos combustíveis, em particular da gasolina e do etanol, e também da energia elétrica.

O gerente da pesquisa, Pedro Kislanov, lembra que, no mês passado, os preços da gasolina caíram 15% e do etanol mais de 11%.

Sobre a queda das tarifas da energia elétrica, Kislanov destaca que a influência veio das revisões tarifárias em dez distribuidoras espalhadas pelo país, aprovadas pela Aneel a partir de 13 de julho.

Os preços das roupas masculinas e femininas também recuaram em julho, por conta da queda nos preços do algodão no mercado internacional.

Kislanov enfatiza que o leite longa vida continuou como vilão da inflação no mês passado, com alta de mais de 25%.

No ano, a inflação acumulada é de 4,77% e, nos últimos 12 meses, de 10,07%.

O INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede a inflação para as famílias com renda mensal de até oito salários mínimos, caiu 0,60% em julho. A taxa também foi a menor desde janeiro de 1980, quando o IBGE deu início à série histórica da pesquisa.

