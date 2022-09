Ipec: 14% dos brasileiros demonstram desinteresse nas eleições

Levantamento do Ipec, encomendado pela rede Globo, mostra que 14% dos brasileiros dizem não estar interessados nas eleições marcadas para acontecer em outubro deste ano. O primeiro será em 2 de outubro e os eleitores poderão votar em candidatos a presidente, governador, senador e deputado federal e estadual.

A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 11 de setembro e ouviu 2.512 eleitores. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01390/2022.

Presidente, governador e senador: veja quem são os candidatos nas Eleições 2022

Entre os entrevistados que se declararam interessados, 38% disseram ter muito interesse nas eleições e outros 29% afirmaram ter interesse médio.

Já entre os que responderam não ter interesse, 19% disseram ter pouco interesse.

Com o recorte de gênero, 41% dos homens disseram ter muito interesse, contra 35% das mulheres que afirmam estar muito interessadas.

Jovens e idosos Jovens com idades entre 16 a 24 anos foram o grupo que demonstrou menor interesse, com 36% do total. Entre eles, o percentual de pouco interessados atinge 24% e aqueles que disseram ter nenhum interesse representam 12%.

Os idosos, com idades acima de 60 anos, foram o grupo que demonstrou maior interesse, com 48%.

Dos eleitores que ganham até um salário mínimo, apenas 37% afirmaram estar muito interessados e 26% possuem interesse médio.

Entre os eleitores que ganham acima de cinco salários mínimos, 52% afirmaram ter muito interesse e 27% têm interesse médio.

