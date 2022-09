Ipec Ceará: Capitão Wagner tem 32%; Roberto Cláudio, 28%; Elmano, 19%

A pesquisa do Ipec, antigo Ibope, realizada no Ceará e divulgada nesta quinta-feira (1°/9), mostra o candidato a governo Capitão Wagner (União Brasil) numericamente na frente da disputa, com 32% das intenções de voto.

No entanto, como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, ele é considerado tecnicamente empatado com o candidato Roberto Cláudio (PDT), que teve 28% das intenções de voto.

Na sequência, Elmano de Freitas (PT) ficou com 19%.

Veja a relação de candidatos na pesquisa encomendada pela TV Verdes Mares considerando a resposta estimulada e única:

Capitão Wagner (União Brasil): 32%;

Roberto Cláudio (PDT): 28%;

Elmano de Freitas (PT): 19%;

Zé Batista (PSTU): 1%;

Chico Malta (PCB): 0%;

Serley Leal (UP): 2%;

Brancos e nulos: 10%;

Não souberam: 10%.

A pesquisa Ipec também foi realizada em relação aos candidatos ao Senado no Ceará. O candidato Camilo Santana (PT) teve 71% das intenções de voto estimuladas. Já a Kamila Cardoso (Avante) teve (6%). Érika Amorim (PSD) teve 3% e Carlos Silva (PSTU) 2%. Brancos e nulos somaram 10% e 8% não souberam responder.

Os pesquisadores ouviram 1.200 entrevistados em 56 municípios do Ceará entre 29 e 31 de agosto. O nível de confiança é de 95%. Os números foram divulgados na noite desta quinta-feira no telejornal noturno da TV Verdes Mares, afiliada da Globo.

