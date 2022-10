Ipec em PE: Marília Arraes lidera com 38%; segundo lugar tem empate

Pesquisa Ipec sobre as intenções de voto para o governo de Pernambuco mostra Marília Arraes (Solidariedade) na liderança para o Palácio do Campo das Princesas, com 38% dos votos válidos. O levantamento foi encomendado pela Rede Globo e divulgado neste sábado (1º/10).

Raquel Lyra (PSDB) e Miguel Coelho (União Brasil) aparecem empatados em segundo lugar, com 17% dos votos válidos. Os dois são seguidos por Danilo Cabral (PSB) e Anderson Ferreira (PL), com 12% cada um.

Para ganhar a eleição ainda no primeiro turno, o candidato precisa conquistar a maioria absoluta dos votos. Sendo assim, é necessário que o postulante tenha 50% dos votos válidos mais um para encerrar a disputa já neste domingo (2/10). Caso nenhum dos candidatos atinja esse percentual, será realizado o segundo turno no dia 30 de outubro.

O levantamento entrevistou 2.000 pessoas entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, em 74 cidades pernambucanas. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-01800/2022.

Primeiro turno Intenção de votos válidos para governador de Pernambuco:

Marília Arraes (Solidariedade): 38% Anderson Ferreira (PL): 12% Danilo Cabral (PSB): 12% Raquel Lyra (PSDB): 17% Miguel Coelho (União Brasil): 17% Wellington Carneiro (PTB): 1% João Arnaldo (PSol): 1% Cláudia Ribeiro (PSTU): 0% Jadilson Bombeiro (PMB): 1% Jones Manoel (PCB): 0% Ubiracy Olimpio (PCO): 0% Votos totais na pesquisa estimulada Na pesquisa estimulada, uma lista com os nomes dos candidatos ao Palácio do Campo das Princesas é apresentada aos eleitores.

Marília Arraes (Solidariedade): 34% (antes 34%) Anderson Ferreira (PL): 11% (antes 11%) Danilo Cabral (PSB): 10% (antes 13%) Raquel Lyra (PSDB): 15% (antes 15%) Miguel Coelho (União Brasil): 15% (antes 13%) Wellington Carneiro (PTB): 1% (antes 1%) João Arnaldo (PSol): 1% (antes 0%) Cláudia Ribeiro (PSTU): 0% (antes 0%) Jadilson Bombeiro (PMB): 0% (antes 0%) Jones Manoel (PCB): 0% (antes 0%) Ubiracy Olimpio (PCO): 0% (antes 0%) Brancos/nulos/nenhum: 6% (antes 7%) Não sabe/não respondeu: 6% (antes 5%) Segundo Turno Marília 50% X 33% Raquel Marília 58% x 23% Anderson Marília 52% X 29% Miguel Marília 53% X 24% Danilo Raquel 50% X 25% Anderson Raquel 46% X 27% Danilo Miguel 42% X 32% Raquel Danilo 40% X 29% Anderson Miguel 39% X 32% Danilo Miguel 42% X 27% Anderson Rejeição A pesquisa perguntou aos entrevistados qual dos candidatos eles não votariam de jeito nenhum. Neste levantamento, os eleitores puderam escolher mais de um nome

Anderson Ferreira (PL): 24% Pastor Wellington (PTB): 22% Marília Arraes (Solidariedade): 22% Danilo Cabral (PSB): 19% João Arnaldo (PSOL): 16% Não sabem/preferem não opinar: 15% Jones Manoel (PCB): 14% Jadilson Bombeiro (PMB): 14% Claudia Ribeiro (PSTU): 13% Miguel Coelho (União Brasil): 13% Ubiracy Olímpio (PCO): 13% Raquel Lyra (PSDB): 10% Poderiam votar em todos (resposta espontânea): 4%