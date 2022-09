Ipec: Lula mantém 44% e Bolsonaro oscila de 32% para 31%

Pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada nesta segunda-feira (5/9) mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da disputa ao Palácio do Planalto, com 44% das intenções de voto. Em segundo lugar, está o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 31%.

No levantamento anterior, Lula tinha 44%, contra 32% de Bolsonaro. Dessa forma, a distância entre os candidatos líderes das pesquisas oscilou para baixo, em 1 ponto dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Esta é a terceira rodada da pesquisa desde que as candidaturas à Presidência foram oficializadas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os dados são da pesquisa estimulada, na qual os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. O levantamento ouviu 2.512 pessoas entre os dias 2 e 4 de setembro em 158 municípios de todo o país.

Veja o resultado completo:

Lula: 44% (44% na anterior) Jair Bolsonaro: 31% (32% na anterior) Ciro Gomes (PDT): 8% (7% na anterior) Simone Tebet (MDB): 4% (3% na anterior) Felipe D’Avila (Novo): 1% (1% na anterior) Soraya Thronicke (União Brasil): 1% (0% na anterior) Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB) e Roberto Jefferson (PTB) foram citados, mas não somaram pontos.

Brancos e nulos são 6% (eram 7% na pesquisa anterior). Não sabem ou não responderam são 5% (antes, eram 6%).

Desde o último levantamento, Jair Bolsonaro participou de sabatina na RedeTV, enquanto Felipe D’Avila, Ciro Gomes, Simone Tebet e Soraya Thronicke foram sabatinados na CNN.

Segundo turno O instituto também questionou as intenções de voto em um eventual segundo turno entre os dois candidatos que mais pontuaram na pesquisa. Nesse cenário, Lula também aparece na dianteira, com 52% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 36%.

Na pesquisa anterior, Lula tinha 50% contra 37% de Bolsonaro. Brancos e nulos eram 9%, enquanto quem não sabia ou não respondeu somava 4%.

Pesquisa espontânea Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Lula tem 42%, contra 30% de Bolsonaro. Na sondagem anterior, o petista pontuou 40%, e Bolsonaro, 31%.

Também pontuaram Ciro Gomes (com 5% na atual pesquisa e 4% na pesquisa anterior) e Simone Tebet (2% na pesquisa atual, 2% na pesquisa anterior).

Brancos ou nulos são 13%, contra 9% no último levantamento. Não sabem ou não responderam são 7%, contra 14% da última pesquisa.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00922/2022.

Rejeição O instituto também questionou eleitores sobre os níveis de rejeição a cada candidato. O presidente Bolsonaro lidera o ranking, com 49% (na pesquisa anterior, era 47%). Em segundo lugar, está Lula, com 36% (ante 36% no último levantamento).

Ciro Gomes tem 17% de rejeição (antes era 16%). Não sabem ou não responderam são 7% (na pesquisa anterior, 8%).

Avaliação do governo Bolsonaro Sobre o atual governo, a reprovação e a aprovação seguem no mesmo percentual registrado na pesquisa anterior. São 57% que desaprovam, enquanto 38% aprovam e 5% não sabem.

Questionados sobre a atual administração, 43% julgam ser ruim ou péssima, enquanto 30% acreditam que é ótima ou boa — um ponto a menos que a última pesquisa, mas dentro da margem de erro.

A avaliação regular foi de 24% para 25%; e os que não sabem passaram de 2% para 1%.

