Ipec/TV Bahia iguala Datafolha: vitória de ACM Neto no º1 turno

Nova pesquisa do instituto Ipec aponta vitória do candidato a governador ACM Neto (União Brasil) no primeiro turno das eleições. De acordo com o levantamento, divulgado na noite deste sábado (1º), o ex-prefeito de Salvador aparece com 51% dos votos válidos e seria eleito já neste domingo (2).

O resultado é similar ao do instituto Datafolha, divulgado também neste sábado pela rádio Metrópole, que apontou vitória de Neto no primeiro turno com 51% dos votos válidos.

Esta é a terceira pesquisa feita por institutos respeitados nesta semana que projeta o cenário de vitória de ACM Neto já neste domingo. A outra foi o levantamento do Dataqualy, em que o ex-prefeito da capital baiana chega aos 58% dos votos válidos.

A nova pesquisa Ipec ouviu 2.000 pessoas, entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, em 92 municípios de todas as regiões do país. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA – 01710/2022 (TRE) e BR – 05440/2022 (TSE).