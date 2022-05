IPVA: quarta parcela do tributo vence nesta semana no Distrito Federal

Começaram nessa segunda-feira (23/5) os vencimentos da quarta parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A data é definida pelo algarismo final da placa do veículo. Neste ano, o imposto foi dividido em seis cotas, com vencimentos até julho. Os pagamentos seguem até sexta-feira (27/5)

Veja as datas:

Até o momento, a Secretaria de Economia arrecadou R$ 931.385.614,43 referentes ao IPVA 2022. Os carnês do imposto foram enviados por correspondência para os endereços cadastrados dos contribuintes. Ainda assim, é possível reemitir os boletos pelo Portal de Serviços da Receita do DF ou pelo aplicativo Economia DF.

No site da Receita, basta informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) do veículo. O sistema oferece as opções de imprimir boleto, salvar o documento virtual, copiar o código de barras ou parcelar no cartão de crédito.

Para pagamento com cartão de crédito, o Portal da Receita direciona para os sites das empresas credenciadas pela Secretaria de Economia para fazer o serviço. As taxas de juros deste parcelamento variam de acordo com o serviço escolhido.

No aplicativo Economia DF, ao informar o Renavam, o contribuinte pode copiar diretamente a linha digitável do código de barras a fim de realizar o pagamento pelo app do seu banco.

Os participantes do Nota Legal que fizeram indicação de créditos para desconto no IPVA devem gerar os boletos pelo site ou pelo app para atualizar o valor final com o desconto.

Com informações da Agência Brasília

