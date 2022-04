Irmã de adolescente, que atirou contra mãe, morre em unidade hospitalar de Itamaraju

Renata de Jesus Campos (24 anos), vítima de disparo de arma de fogo realizado pelo próprio irmão, morreu nas primeiras horas deste domingo (03), na unidade hospitalar de Itamaraju.

Após uma desavença onde Willian Campos dos Santos, atirou na irmã e na própria mãe, as duas mulheres foram encaminhadas para o hospital municipal de Itamaraju, sendo submetidas a procedimentos cirúrgicos. Mas devido a gravidade do ferimento acabou não resistindo e veio a óbito.

Seguindo os protocolos o hospital municipal notificou a polícia civil, informando sobre a morte de Renata de Jesus Campos.

O corpo da mulher foi removido para o IML, após autorização do levantamento cadavérico.

O autor dos disparos contra a irmã e mãe foi encontrado durante o sábado (02), morto com disparos na região da cabeça, numa propriedade rural no distrito de São Paulinho, no interior de Itamaraju.