Irmã defende Cristiano Ronaldo após tapa em celular de torcedor do Everton

Irmã de Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro saiu em defesa do astro após a repercussão do tapa dado na mão de um torcedor de 14 anos na derrota do Manchester United para o Everton por 1 a 0, no sábado, pelo Campeonato Inglês.

Em sua conta no Instagram, Elma Aveiro publicou uma foto com CR7 e rebateu as críticas recebidas por ele. “Uma luz que só incomoda os que vivem na escuridão. Realmente, o ser humano é uma das coisas mais esquisitas que vivem neste planeta”, publicou, chamando os críticos de Cristiano de “tristes com suas vidas”.

A irmã do jogador também o chamou de “ser humano mais lindo” e “um exemplo de amor e respeito.” “Irmão querido, não tem que mostrar nada a ninguém e dá a resposta depois para calar a todos”, escreveu Elma.

Desculpas e mais críticas

Apesar da retratação pública, a rejeição ao cinco vezes melhor do mundo se intensificou após publicação da mãe do menino mostrando a mão machucada do adolescente e afirmando que o garoto foi agredido pelo português. Além disso, ela contou que seu filho sofre de autismo e dispraxia (uma dificuldade na coordenação motora) e está traumatizado pelo ocorrido.