Irmão de Chris Rock desafia Will Smith a enfrentá-lo em luta de boxe

O tapa que Will Smith deu no rosto de Chris Rock no Oscar 2022 continua rendendo assunto em Hollywood. Segundo divulgado pelo TMZ, Kenny, irmão mais novo do humorista que foi agredido ao vivo na maior premiação do cinema, quer enfrentar o vencedor do Oscar de Melhor Ator em uma luta de boxe. Kenny manifestou essa vontade ao assinar contrato com o “Celebrity Boxing”, um reality show que coloca celebridades para se enfrentarem no ringue. O irmão de Chris ainda não possui um oponente, mas já desafiou Will, que não se manifestou sobre o assunto.

Para Kenny, a diferença de tamanho entre eles não seria um problema, inclusive, ele acredita que venceria a luta mesmo sendo menor que o protagonista de “King Richard: Criando Campeãs”. O combate está programado para acontecer no dia 11 de junho, independente do oponente de Kenny. Will deu um tapa em Chris na cerimônia do Oscar 2022 após o comediante fazer uma piada envolvendo sua mulher, a atriz Jada Pinkett, pelo fato dela estar careca. A artista raspou o cabelo, pois sofre de uma condição chamada alopecia. A atitude de Will não foi bem vista pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que decidiu banir o ator de todos os seus eventos pelos próximos 10 anos.