Irmão de Keila Ruama (Japinha) é assassinado por 10 homens

A violência das cidades brasileiras fez mais uma vítima na última terça-feira. A vítima dessa vez é o jovem Cleybson Ruan Ferreira Da Silva, de 15 anos. Irmão da cantora e dançarina Keila Ruama, a Japinha, ele foi assassinado com 16 tiros na residência onde morava com a família, na Ilha de Itamaracá (PE).

No momento do crime, Keila não estava em casa, mas seus pais estavam. Naquele dia, ela estava em uma gravação a pedido de sua empresária, Sophia Utnick, e por isso escapou do atentado.

Cleybson Ruan era um adolescente alegre e cheio de sonhos. Segundo a irmã, “educado, amoroso e inocente”. Porém, seu irmão de 18 anos, define a artista, “é um momento bom de coração, mas infelizmente com a mente fraca entrou para o mundo do tráfico sem necessidade”. Com isso, a família sofreu o ataque de 10 homens que invadiram a casa e acabaram matando o filho mais novo.

Keila detalha a brutalidade do crime: “Os homens invadiram a casa, quebraram as coisas e subiram para os quartos, onde estavam minha mãe, meu padrasto e meus três irmãos. Só que o mais novo se escondeu debaixo da minha cama acreditando que estaria em segurança. Foi nesse momento que os bandidos entraram no quarto, destruíram tudo que havia ali e puxaram ele do local onde estava. Naquele momento, como não encontraram meu irmãos mais velho, resolveram matar o mais novo com 16 tiros”.

Ainda em choque por tudo que a família viveu, Keila acredita que tivesse em casa naquele momento poderia ter morrido também. O seu desejo agora é que as autoridades descubram quem cometeu tal atrocidade: “Eu fico triste, e ao mesmo tempo revoltada, pois esses bandidos tiraram a vida do meu irmãozinho. Eles vão pagar por isso, porque a justiça de Deus pode tardar, mas não falha. E eles vão pagar a dor que minha família e eu, principalmente a minha mãe, estamos sentindo nesse momento”.

Keila Ruama, a Japinha, é uma das artistas agenciadas pela Utnick Production, empresa que tem revelados diversos talentos do bregafunk em todo o nordeste brasileiro. A CEO da empresa, Sophia Utnick, está dando todo o apoio e suporte para a jovem superar este momento de dor ao lado de sua família.

Por | Ascom