Irmão de Luciano Huck revela que foi vítima de estupro duas vezes

O roteirista Fernando Grostein, irmão de Luciano Huck, revelou que já foi estuprado duas vezes na vida. De acordo com ele, o crime ocorreu em uma boate quando ainda era adolescente. “Eu era um adolescente com traços bastante andróginos. Quando tinha 14 anos, durante uma festa em uma boate, homens me seguraram à força e penetraram meu ânus com o dedo”, contou. Depois disso, ele comenta que começou a agir de forma diferente em algumas situações. “Desde então, passei a anular o meu modo de ser. Empostava a voz, para fazê-la mais grossa, e me reprimia na hora de caminhar, para parecer mais masculino”, relembrou. Fernando ainda disse que foi vítima de estupro em outra ocasião. Desta vez, quando tinha 28 anos. No entanto, não deu mais detalhes sobre o caso. “Sobre este episódio não consigo falar ainda”, lamentou. “A homofobia pode ser tão cruel que é capaz de tirar o direito de a pessoa ter sua primeira relação sexual de maneira privada, com quem deseja e escolheu de verdade. Aos 18 anos, sofri assédio sexual. Aos 20, vivendo sempre às escondidas e com medo, fui sequestrado por um garoto de programa”, concluiu.