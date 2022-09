Irmão de Marília Mendonça decide por fim em dupla sertaneja; saiba o motivo

João Gustavo, irmão da cantora Marília Mendonça, anunciou nesta quarta-feira, 28, o fim da sua parceria com Dom Vittor. A dupla sertaneja foi formada há dois anos com o apoio da eterna Rainha da Sofrência, que morreu vítima de um acidente aéreo em novembro de 2021. Ela não chegou a ver o irmão com Dom Vittor no palco. Em nota, a assessoria de imprensa dos cantores explicou o que motivou a separação: “Logo depois da tragédia que levou Marília, João Gustavo imaginou que na estrada poderia de alguma maneira seguir em frente, mas não foi bem assim. Na estrada ele sentiu a saudade ‘gritar’, as lembranças da irmã do tio [que também morreu no acidente], o luto mal vivido lhe trouxeram uma carga emocional muito forte, desencadeando uma depressão, além de esofagite aguda. Por estes motivos, João Gustavo precisa se cuidar, tratar de saúde física e mental”. Também foi enfatizado pela equipe dos cantores que João Gustavo “nutre carinho e admiração” pelo parceiro e que tomou a decisão de acabar com a dupla para não prejudicar Dom Vittor.

“Chegou a hora de me cuidar, entender tudo o que aconteceu, viver o que não vivi, para poder seguir. Não sei se na música, hoje me sinto incapaz de tomar uma decisão olhando para o futuro. A minha prioridade é ficar perto da minha mãe [Ruth], do meu sobrinho [Leo] e acima de tudo de mim mesmo”, declarou João Gustavo em nota. Dom Vittor continuará na carreira artística, porém a assessoria ressaltou que ainda foi definido se ele se lançará em carreira solo ou se formará dupla com outro cantor. “João é um amigo querido, o companheiro que só me trouxe coisas boas, entendo o problema em que ele está atravessando e sempre o apoiarei”, afirmou o artista. Os sertanejos receberam o apoio dos fãs nas redes sociais. “Deus sabe de todas as coisas e sempre estará olhando por vocês. Dom, desejo que seu talento alcance o lugar que você merece. João, mergulhe em você, confie no criador”, comentou um seguidor. “É uma pena que uma dupla tão talentosa não siga em frente. Desejo sucesso a ambos e aos músicos que compunham sua banda”, escreveu outro.