Irmão de Rodrigo Mussi diz que cirurgias foram bem-sucedidas

O irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi, Diogo, deu um breve relato na manhã desta sexta-feira, 1, sobre o estado de saúde do gerente comercial. “As cirurgias foram bem-sucedidas. O Rodrigo está na UTI se recuperando. Agradeço a todos pelo carinho. Vamos continuar nessa corrente positiva”, postou Diogo nos stories do Instagram. Um boletim médico também foi divulgado nesta manhã e nele foi informado que o ex-BBB está sendo monitorado após as cirurgias e que está reagindo bem. Rodrigo sofreu um acidente de carro na madrugada da última quinta-feira, 31, na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Ele foi arremessado do carro quando o motorista bateu na traseira de um caminhão. O ex-BBB sofreu um traumatismo craniano e fraturas pelo corpo. Após o acidente, ele foi encaminhado para o Hospital das Clínicas e passou por múltiplas cirurgias. Kaique Reis, motorista de aplicativo que conduzia o veículo com Rodrigo, disse ao “Bom Dia SP” que o passageiro estava sem o cinto de segurança e que a batida aconteceu porque, provavelmente, ele deve ter cochilado no volante.