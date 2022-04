Irmão de Rodrigo Mussi diz que ex-BBB está evoluindo: ‘Oscilando entre momentos de realidade e de confusão’

Rodrigo Mussi, participante do BBB-22 que sofreu um acidente de trânsito no dia 31 de março, está evoluindo em seu processo de recuperação. Na tarde desta sexta-feira, 15, o irmão do paulista, Diogo Mussi, informou que ele está recobrando a consciência. “Hoje, o Rod está bastante agitado, oscilando entre momentos de realidade e de confusão. O processo de extubação continua e nosso guerreiro está indo muito bem! Aguardemos o retorno do gigante! Vem Rod”, comemorou o familiar do gerente comercial, através de publicação no Instagram.

Rodrigo sofreu o acidente na Marginal Pinheiros, em São Paulo, após deixar o Estádio do Morumbi, onde acompanhou a primeira final do Campeonato Paulista. Ele foi arremessado do carro quando o motorista bateu na traseira de um caminhão. O ex-BBB sofreu um traumatismo craniano e fraturas pelo corpo. Após o acidente, ele foi encaminhado para o Hospital das Clínicas e passou por múltiplas cirurgias. Kaique Reis, motorista de aplicativo que conduzia o veículo com Rodrigo, disse ao “Bom Dia SP” que o passageiro estava sem o cinto de segurança e que a batida aconteceu porque, provavelmente, ele deve ter cochilado no volante.