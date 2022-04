Irmão de Rodrigo Mussi diz que lesão na coluna do ex-BBB ‘não pegou a medula’

Rodrigo Mussi, ex-participante do Big Brother Brasil 2022, continua internado no Hospital das Clínicas de São Paulo duas semanas depois de sofrer um grave acidente de carro na Marginal Pinheiros. Na noite desta sexta-feira, 08, o irmão do ex-BBB, Diogo Mussi, atualizou o estado de saúde de Rodrigo. Em mensagem publicada no Instagram, ele disse que o irmão está acordando aos poucos e que a lesão detectada na coluna de Rodrigo parece não ter pego a coluna. “Pela manhã, foi feita a ressonância e a equipe da neuro vai avaliar para saber como proceder. Tudo indica que não pegou a medula. O Rod segue estável, dobrando e esticando as pernas e braços, conforme vai despertando. O menino é ansioso, por isso, seu despertar deve ser mais lento mesmo. Ele vai voltar gigante, confiem! Muito Obrigado por tudo, pessoal”, escreveu. Além de lesionar a coluna, Rodrigo também teve fratura exposta na perna e traumatismo craniano.