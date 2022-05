Irmão de Rodrigo Mussi diz que o ex-BBB não quer aparecer ‘por enquanto’

Diogo Mussi, irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi, informou os fãs do brother que ele não quer aparecer em público no momento e pretende focar em sua reabilitação. “Em consulta de rotina, o Rod passou com a oftalmologista, tendo feito vários exames. Também fez fisio e terapia ocupacional. Ele está progredindo bem e, apesar de sentir falta dos fãs, prefere se resguardar e não aparecer por enquanto, estando 100% focado na sua reabilitação”, escreveu Diogo no storie de sua conta oficial do Instagram. Desde o dia do acidente esta é a forma que o irmão de Rodrigo atualiza sobre a situação de saúde do ex-BBB. Rodrigo já recebeu alta do Hospital das Clínicas e tem ciência do que aconteceu com ele.